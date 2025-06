Sorriso é reconhecido por boas práticas na Triagem Neonatal em evento estadual

Sorriso foi homenageado durante a 1ª Semana da Triagem Neonatal de Mato Grosso e o 2º Encontro Mato-grossense de Triagem Neonatal, realizados no último dia 6 de junho, no auditório da Sede das Promotorias de Justiça, em Cuiabá. O Município recebeu um certificado de destaque na categoria Secagem de Amostra, atestando o compromisso da equipe local com a qualidade e a confiabilidade do processo de triagem neonatal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante conquista!

Leia Mais em Momento MT: