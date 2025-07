Sorriso enfrenta o Nova Mutum pelo Campeonato Mato-grossense Sub-20

A equipe Sub-20 de Sorriso entra em campo nesta quarta-feira (23), às 18h, no Estádio Egídio José Preima, para enfrentar o Nova Mutum em mais uma rodada do Campeonato Mato-grossense Sub-20. A competição, que teve início no último dia 12, reúne 15 equipes de diversas regiões do Estado em busca do título estadual e de vagas em competições nacionais.

