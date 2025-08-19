Sorriso inaugura duas capelas mortuárias nesta semana
A Prefeitura de Sorriso irá inaugurar, nesta semana, duas capelas mortuárias que somam um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão...
A Prefeitura de Sorriso irá inaugurar, nesta semana, duas capelas mortuárias que somam um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão. Os novos espaços atenderão famílias tanto na sede do município quanto no interior. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT:
A Prefeitura de Sorriso irá inaugurar, nesta semana, duas capelas mortuárias que somam um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão. Os novos espaços atenderão famílias tanto na sede do município quanto no interior.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Momento MT: