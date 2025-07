Sorriso inicia projeto de viveiro de mudas no Assentamento Jonas Pinheiro O projeto ambiental une educação, cooperativismo e sustentabilidade Na última sexta-feira (25), foi realizada a aula inaugural do projeto... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h38 ) twitter

O projeto ambiental une educação, cooperativismo e sustentabilidade Na última sexta-feira (25), foi realizada a aula inaugural do projeto Viveiro de Mudas de Plantas Nativas do Cerrado, instalado no Assentamento Jonas Pinheiro, em Sorriso. A iniciativa é fruto de uma ação conjunta entre as secretarias municipais de Educação (Semed), a Agricultura e Meio Ambiente (Sama), e de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar (Semasa), além da APM da Escola Municipal Matilde Luiza Zanatta Gomes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) Campus Sorriso, da comunidade local e de entidades como a EMPAER-MT. A estrutura da estufa já está construída e o projeto segue agora para a fase de execução das ações formativas, com o objetivo de promover a restauração de áreas degradadas no assentamento, ao mesmo tempo em que fortalece a atuação em rede das associações e cooperativas da região.



Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura apresenta PPA 2026-2029

