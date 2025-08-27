Sorriso integra ciclo formativo do Selo Unicef em Mato Grosso
Sorriso está representada em Cuiabá no 1º Ciclo de Capacitações Presenciais do Selo Unicef 2025/2028, que acontece nesta terça e quarta...
Sorriso está representada em Cuiabá no 1º Ciclo de Capacitações Presenciais do Selo Unicef 2025/2028, que acontece nesta terça e quarta-feira (26 e 27), no auditório do Conselho Regional de Contabilidade (CRC). A participação reforça o compromisso da gestão municipal em fortalecer os direitos de crianças e adolescentes por meio de políticas públicas integradas. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT:
Sorriso está representada em Cuiabá no 1º Ciclo de Capacitações Presenciais do Selo Unicef 2025/2028, que acontece nesta terça e quarta-feira (26 e 27), no auditório do Conselho Regional de Contabilidade (CRC). A participação reforça o compromisso da gestão municipal em fortalecer os direitos de crianças e adolescentes por meio de políticas públicas integradas.
Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!
Leia Mais em Momento MT: