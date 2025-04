Momento MT |Do R7

Sorriso lança editais com R$ 190 mil para fomentar projetos culturais A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou dois editais que somam R$ 190 mil em investimentos para...

A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou dois editais que somam R$ 190 mil em investimentos para fortalecer a cultura local. Os recursos, repassados pelo Ministério da Cultura, seguem as diretrizes da Política Nacional de Cultura Viva e da Lei Aldir Blanc, com o objetivo de ampliar o acesso da população às atividades culturais e valorizar a economia criativa do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades culturais em Sorriso!

Leia Mais em Momento MT: