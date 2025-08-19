Sorriso lança programa “Cozinhas Infâncias” em parceria com o Instituto Comida e Cultura
Na manhã desta terça-feira (19), teve início o programa “Cozinhas & Infâncias”, uma formação voltada à promoção da educação alimentar e nutricional na rede municipal de ensino de Sorriso. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Instituto Comida e Cultura (ICC), é resultado de um acordo firmado entre a Prefeitura e a Promotoria de Justiça, com a proposta de valorizar a cultura culinária brasileira, articulando práticas e conhecimentos sobre alimentação saudável no ambiente escolar.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante programa!
