Sorriso lança programa “Cozinhas Infâncias” em parceria com o Instituto Comida e Cultura

Na manhã desta terça-feira (19), teve início o programa “Cozinhas & Infâncias”, uma formação voltada à promoção da educação alimentar e nutricional na rede municipal de ensino de Sorriso. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Instituto Comida e Cultura (ICC), é resultado de um acordo firmado entre a Prefeitura e a Promotoria de Justiça, com a proposta de valorizar a cultura culinária brasileira, articulando práticas e conhecimentos sobre alimentação saudável no ambiente escolar.

