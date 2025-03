Sorriso lidera geração de empregos em MT O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do ministério do Trabalho concluiu o levantamento de janeiro no setor de empregos formais...

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do ministério do Trabalho concluiu o levantamento de janeiro no setor de empregos formais. Mato Grosso teve saldo positivo com 19.507 funcionários admitidos a mais. Só Notícias apurou que, em janeiro, no balanço oficial, Sorriso foi campeão estadual na geração de empregos com carteiras assinadas. Teve saldo de 1.469 empregados a mais e o agro liderou com 418 contratados a mais.

