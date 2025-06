Sorriso marca presença na abertura oficial do GAFFFF 2025, maior festival de cultura agro do mundo O evento conta com mais de 90 horas de conteúdo e reúne representantes de 18 países Sorriso, a Capital Nacional do Agronegócio, marcou...

Sorriso, a Capital Nacional do Agronegócio, marcou presença na abertura oficial do Global Agribusiness Festival (GAFFFF) 2025, realizado nesta quinta-feira (05), no Allianz Parque, em São Paulo. O evento, considerado o maior festival de cultura agro do planeta, reúne mais de 20 mil participantes em uma programação intensa, que segue até às 20h30 com palestras, fóruns, feira de negócios, experiências gastronômicas e atrações culturais.

Para saber mais sobre a participação de Sorriso e os detalhes do festival, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: