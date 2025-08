Sorriso participa do “FNAS pelo Brasil – etapa Mato Grosso” em Cuiabá Nos dias 30 e 31 de julho, o município de Sorriso esteve representado no encontro “FNAS pelo Brasil – Etapa Mato Grosso”, promovido...

Nos dias 30 e 31 de julho, o município de Sorriso esteve representado no encontro “FNAS pelo Brasil – Etapa Mato Grosso”, promovido pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). O evento foi realizado no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: