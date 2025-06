Sorriso promove dia especial com oficinas digitais, cultura regional e festa para os idosos do CCPI Nesta sexta-feira (27), o Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI) de Sorriso será cenário de um dia repleto de atividades educativas...

Nesta sexta-feira (27), o Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI) de Sorriso será cenário de um dia repleto de atividades educativas, culturais e de integração para os idosos assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A programação, que deve reunir aproximadamente 300 participantes, começa a partir das 13h, com uma ação em parceria com a Faculdade Atenas, seguida por apresentações culturais, comemoração dos aniversariantes do mês e encerramento com matinê.

