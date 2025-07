Sorriso promove oficina intersetorial para fortalecer Rede de Atenção Psicossocial

Momento MT |Do R7

Visando enfrentar o aumento dos transtornos mentais Na última sexta-feira (25), o Município sediou uma oficina orientativa promovida pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), reunindo profissionais da saúde, educação, assistência social e do Judiciário com o objetivo de fortalecer a articulação intersetorial e aprimorar o cuidado em saúde mental. O evento, organizado pela RAPS Municipal, destacou a importância do encontro frente ao aumento expressivo dos casos de sofrimento psíquico após a pandemia.



