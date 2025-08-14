Sorriso realiza 1° Encontro Técnico de Pulverização Agrícola
A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, promove nesta quinta-feira (14), a partir das 15h, o 1° Encontro Técnico de Pulverização Agrícola. O evento será realizado no Assentamento Jonas Pinheiro. A programação terá início às 15h com palestra ministrada pelo engenheiro agrônomo Marcos Vilela, abordando aspectos de segurança do aplicador e de pulverização agrícola. Das 16h às 17h, será realizada uma demonstração prática de pulverização agrícola. De acordo com o secretário municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Lucas de Oliveira, a iniciativa busca orientar produtores sobre práticas seguras e eficientes na aplicação de defensivos, além de apresentar inovações tecnológicas na área. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT:
