Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Sorriso realiza 1° Encontro Técnico de Pulverização Agrícola

A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, promove nesta quinta-feira...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, promove nesta quinta-feira (14), a partir das 15h, o 1° Encontro Técnico de Pulverização Agrícola. O evento será realizado no Assentamento Jonas Pinheiro. A programação terá início às 15h com palestra ministrada pelo engenheiro agrônomo Marcos Vilela, abordando aspectos de segurança do aplicador e de pulverização agrícola. Das 16h às 17h, será realizada uma demonstração prática de pulverização agrícola. De acordo com o secretário municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Lucas de Oliveira, a iniciativa busca orientar produtores sobre práticas seguras e eficientes na aplicação de defensivos, além de apresentar inovações tecnológicas na área.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.