Sorriso realiza 4º Seminário do Programa Alfabetiza MT
No próximo sábado (23), a Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promove o 4º Seminário do Programa Alfabetiza MT, que será realizado no Centro Municipal Escola Básica Sorriso (CMEB), das 7h às 11h. O encontro terá como tema "Ler com Fluência, compreender com Sentidos e Escrever com Autonomia: Ações que Alfabetizam".
