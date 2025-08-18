Logo R7.com
Sorriso realiza 4º Seminário do Programa Alfabetiza MT

No próximo sábado (23), a Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promove o 4º Seminário do Programa Alfabetiza...

Momento MT|Do R7

No próximo sábado (23), a Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promove o 4º Seminário do Programa Alfabetiza MT, que será realizado no Centro Municipal Escola Básica Sorriso (CMEB), das 7h às 11h. O encontro terá como tema “Ler com Fluência, compreender com Sentidos e Escrever com Autonomia: Ações que Alfabetizam”.

