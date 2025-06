Sorriso realiza oficinas culturais com aulas gratuitas para crianças e adolescentes

A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, deu início a mais uma etapa das oficinas culturais voltadas para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, em diversos bairros e distritos do município. As atividades são realizadas no contraturno escolar, com turmas nos períodos da manhã (7h às 11h) e da tarde (13h às 17h).

