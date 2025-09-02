Sorriso realizará audiência pública sobre LDO 2026 e metas fiscais do 2º quadrimestre de 2025 A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação, realizará no próximo dia...

A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação, realizará no próximo dia 16, às 8 horas, no Auditório Farroupilha, no Centro de Eventos Ari José Riedi, uma audiência pública de apresentação e discussão do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026.

