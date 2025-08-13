Sorriso recebe 2º Encontro Regional de Integração dos ACS e ACE da macrorregião de MT
Visando reforçar a integração e valorização dos ACS e ACE na construção da saúde pública Nesta sexta-feira (15), Sorriso será palco...
Visando reforçar a integração e valorização dos ACS e ACE na construção da saúde pública Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento! Leia Mais em Momento MT:
Visando reforçar a integração e valorização dos ACS e ACE na construção da saúde pública
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!
Leia Mais em Momento MT: