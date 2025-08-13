Sorriso recebe 2º Encontro Regional de Integração dos ACS e ACE da macrorregião de MT Visando reforçar a integração e valorização dos ACS e ACE na construção da saúde pública Nesta sexta-feira (15), Sorriso será palco...

Visando reforçar a integração e valorização dos ACS e ACE na construção da saúde pública

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!

Leia Mais em Momento MT: