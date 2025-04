Sorriso recebe certificação do Ministério do Turismo e avança na rota do turismo nacional Município integra a região “Portal do Agronegócio”, que engloba cidades com grande potencial turístico Sorriso recebeu a certificação...

Momento MT|Do R7 08/04/2025 - 14h30 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share