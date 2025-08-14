Sorriso recebe o congresso “Prefeitos do Agro” no dia 12 de setembro O Congresso tem como objetivo fortalecer o papel dos municípios no setor do agronegócio Sorriso sediará um dos principais eventos voltados...

O Congresso tem como objetivo fortalecer o papel dos municípios no setor do agronegócio

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!

Leia Mais em Momento MT: