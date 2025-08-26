Sorriso recebe Olimpíada Brasileira de Robótica e garante vagas para a fase estadual da competição No último sábado (23), Sorriso recebeu a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), evento voltado ao estímulo da ciência...

No último sábado (23), Sorriso recebeu a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), evento voltado ao estímulo da ciência e da tecnologia entre estudantes do ensino fundamental e médio. A competição reuniu 69 equipes inscritas, somando 276 estudantes de diferentes municípios.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: