Sorriso recebe Olimpíada Brasileira de Robótica e garante vagas para a fase nacional da competição

No último sábado (23), Sorriso recebeu a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), evento voltado ao estímulo da ciência...

No último sábado (23), Sorriso recebeu a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), evento voltado ao estímulo da ciência e da tecnologia entre estudantes do ensino fundamental e médio. A competição reuniu 69 equipes inscritas, somando 276 estudantes de diferentes municípios.

