Sorriso recebe segunda etapa do Campeonato Estadual de Karatê neste sábado (12)

Neste sábado (12), o Ginásio Poliesportivo Domingão será o cenário da segunda etapa do Campeonato Estadual de Karatê de Mato Grosso. A competição, organizada pela Federação de Karatê Interestilo e de Modalidades de Lutas Associadas do Estado de Mato Grosso (FKEMT), em parceria com a Confederação Brasileira de Karatê (CBK) e a Associação Sorriso de Artes Marciais (Assam), conta com o apoio da Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste grande evento!

