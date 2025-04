Sorriso recebe veículo para reforçar ações dos CRAS por meio do Programa SER Família A Secretaria Municipal de Assistência Social de Sorriso recebeu, do Governo do Estado de Mato Grosso, um veículo do tipo pick-up que...

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Sorriso recebeu, do Governo do Estado de Mato Grosso, um veículo do tipo pick-up que será utilizado nas ações dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. A entrega faz parte de mais uma iniciativa do programa SER Família, coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT: