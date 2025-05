Sorriso registra queda de 29% no número de acidentes no início de 2025

Momento MT |Do R7

O trânsito de Sorriso tem boas notícias: nos quatro primeiros meses de 2025 houve redução de 29% nos acidentes registrados. No comparativo, de abril a janeiro de 2025 foram registrados 388 acidentes, 134 a menos do que em 2024 quando foram 552 acidentes no mesmo período (janeiro a abril). Os números constam em um relatório da Guarda Municipal de Trânsito (GMT).

