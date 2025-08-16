Sorriso reúne mais de 800 profissionais no 2º Encontro Regional de ACS e ACE Integração e Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias Durante toda essa sexta-feira (15), Sorriso...

Integração e Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias Durante toda essa sexta-feira (15), Sorriso se tornou o ponto de encontro de quem vive, todos os dias, a missão de cuidar da saúde das comunidades. O Município sediou o 2º Encontro Regional de Integração e Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) da macrorregião norte de Mato Grosso. As discussões abordaram legislações, estratégias para ampliar as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e iniciativas inovadoras no controle de endemias.

