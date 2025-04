Sorriso se prepara para a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está organizando os preparativos para a 5ª Conferência... Momento MT|Do R7 08/04/2025 - 15h11 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está organizando os preparativos para a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento será realizado nos dias 27 e 28 de maio de 2025, com o tema: “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”. Na manhã desta terça-feira (8), a secretária interina de Assistência Social, Daniela Stel, se reuniu com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Kleberson de Souza, para alinhar os detalhes da programação e a logística do encontro. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante evento! Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação para combate ao abuso sexual infantojuvenil na Paraíba

Executivo e Legislativo dialogam com mototaxistas

CEMFOR inicia ciclo de formações para educadores de Sorriso em 2025