Sorriso sedia 9º Encontro Regional da ACETMT-Unificar sobre garantia dos direitos das crianças e adolescentes

Teve início na manhã desta quinta-feira (15), no auditório da ACES, em Sorriso, o 9º Encontro Regional da ACETMT-Unificar, promovido pela Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Mato Grosso (ACETMT) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. O evento se estende até sexta-feira (16), com programação durante todo o dia, e tem como tema central o “Sistema de Garantia de Direitos: Trabalho em Rede”.

