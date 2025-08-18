Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Sorriso sedia a 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

A conferência será realizada amanhã (19), das 7h às 17h, no Centro de Eventos Ari José Riedi Terá início amanhã (19) a 1ª Conferência...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A conferência será realizada amanhã (19), das 7h às 17h, no Centro de Eventos Ari José Riedi

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.