Sorriso sedia abertura nacional da colheita do milho safrinha 2025

O município de Sorriso (cerca de 400 km da capital, Cuiabá), em Mato Grosso, foi palco na manhã desta quarta-feira (18.06) da abertura oficial da colheita nacional do milho de segunda safra de 2025. O evento, realizado na Fazenda Dois Irmãos, do Grupo ABF, contou com a presença do governador Mauro Mendes e reuniu produtores, lideranças do setor e autoridades para marcar o início dos trabalhos no campo. Para mais detalhes sobre este evento importante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF realiza incineração de droga

