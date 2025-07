Sorriso sedia Copa Mato Grosso Mini e Mirim e Acampamento Estadual Infantil de Handebol neste fim de semana

Momento MT |Do R7

Neste fim de semana, entre os dias 25 e 27, Sorriso será o centro do handebol mato-grossense, ao sediar simultaneamente a Copa Mato Grosso Mini e Mirim e o Acampamento Estadual Infantil, eventos promovidos pela Federação de Handebol do Mato Grosso (FHMT) com o apoio da Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

