Sorriso sedia pela primeira vez etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica

Sorriso sedia, no dia 23 de agosto, a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), um dos maiores eventos educacionais voltados ao fomento da ciência e da tecnologia entre estudantes do ensino fundamental e médio. A competição será realizada na Arena Sorriso e acontece pela primeira vez no município.

