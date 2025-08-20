Sorriso sediará etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica No próximo sábado (23), Sorriso sediará a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), um dos maiores eventos educacionais...

No próximo sábado (23), Sorriso sediará a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), um dos maiores eventos educacionais voltados ao fomento da ciência e da tecnologia entre estudantes do ensino fundamental e médio. Esta é a primeira vez que o município recebe a competição, que será realizada na Arena Sorriso.

