Sorriso sediará etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica
No próximo sábado (23), Sorriso sediará a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), um dos maiores eventos educacionais voltados ao fomento da ciência e da tecnologia entre estudantes do ensino fundamental e médio. Esta é a primeira vez que o município recebe a competição, que será realizada na Arena Sorriso.
