Sorriso sediará evento pioneiro com foco em fazendas inteligentes Entre os dias 27 e 28 de junho, Sorriso irá sediar o Agrienergy, uma iniciativa voltada às fazendas inteligentes com foco em inovação...

Entre os dias 27 e 28 de junho, Sorriso irá sediar o Agrienergy, uma iniciativa voltada às fazendas inteligentes com foco em inovação e sustentabilidade. Para isso, as tratativas iniciaram nesta manhã, 12 de março, com reunião on-line entre a gestora da Agrienergy, Fabiane Schneider Almeida, os secretários Hilton Polesello (Governo), Clóvis Picolo Filho (Agricultura e Meio Ambiente), Lucas Oliveira (Agricultura Familiar e Segurança Alimentar), Ney Mazzardo (adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo) e o vereador Wanderley Paulo.

