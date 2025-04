Sorriso sediou etapa Centro-Oeste de Certificação de Cães de Busca e Resgate

O município de Sorriso sediou entre os dias 21 a 25 de abril o evento de Certificação de Cães de Busca e Resgate – etapa Centro-Oeste, promovida pela Ligabom (Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil). O curso contou com a participação de 12 binômios (definição entre o cão e o seu condutor) entre as duplas integrantes do Mato Grosso e do Paraná. Sete binômios conseguiram a certificação.

