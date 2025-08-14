Sorriso segue em alerta para casos de arboviroses Sorriso voltou a registrar alta nos casos de chikungunya. Desde o dia 24 de julho, quando o último boletim de arboviroses foi divulgado...

Sorriso voltou a registrar alta nos casos de chikungunya. Desde o dia 24 de julho, quando o último boletim de arboviroses foi divulgado, até esta manhã, 14 de agosto, 342 novos casos foram contabilizados, totalizando 2.361 registros desde janeiro até o momento. Os dados atualizados foram divulgados nesta manhã, 24, pela Secretaria de Saúde, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) e constam no Sistema Sinan On-line.

