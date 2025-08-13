Sorriso supera a marca de 2,3 mil cirurgias em menos de oito meses Investimento que chega a quase R$ 7 milhões Nos primeiros oito meses de 2025, Sorriso alcançou 2.331 cirurgias realizadas. O marco...

