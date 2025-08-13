Sorriso supera a marca de 2,3 mil cirurgias em menos de oito meses
Investimento que chega a quase R$ 7 milhõesNos primeiros oito meses de 2025, Sorriso alcançou 2.331 cirurgias realizadas. O marco é resultado da parceria entre o Município e o Governo do Estado, que juntos garantiram um investimento de R$ 6.943.593,97 para atender a população com mais qualidade e agilidade. As intervenções contemplam áreas como ginecologia, obstetrícia, ortopedia, cirurgia vascular, cirurgia geral e gastrointestinal, entre outras.
