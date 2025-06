Sorriso ultrapassa os 100 mil veículos emplacados Com apenas 39 anos de estrada (emancipação política-administrativa comemorados em maio), Sorriso já conta com uma frota de 102.107...

Com apenas 39 anos de estrada (emancipação política-administrativa comemorados em maio), Sorriso já conta com uma frota de 102.107 veículos emplacados na cidade. Os números são registrados em tempo real e constam do relatório da Ciretran local. Do total de 102.107 veículos, destacam-se 28.819 automóveis, 13.461 caminhonetes, 21.219 motocicletas e 14.683 motonetas. Os demais números correspondem à caminhões, ônibus, tratores, camionetas e outros veículos. São 60.747 condutores habilitados transitando pela cidade.

