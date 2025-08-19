Sorteio da Nota Cuiabana será realizado nesta quarta A Prefeitura de Cuiabá realiza a partir das 16h desta quarta-feira (20) o sorteio da Nota Cuiabá, que premiará em até R$ 130 mil contribuintes...

A Prefeitura de Cuiabá realiza a partir das 16h desta quarta-feira (20) o sorteio da Nota Cuiabá, que premiará em até R$ 130 mil contribuintes que exigem a nota fiscal de prestadores de serviços e as cadastram no site https://www.notacuiabana.com.br/#/home. O sorteio ocorrerá na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Economia, localizado no segundo andar do Palácio Alencastro. Visando a transparência e confiabilidade, o sorteio é acompanhado pelo secretário de Economia, Marcelo Bussiki, e pelo Controlador Geral do Município, Wesley Bucco. Há também acompanhamento de uma comissão formada por servidores públicos.

