Sorteio de lotes e quadras da segunda etapa do Sonho Meu em Lucas do Rio Verde

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, informa que realizará o sorteio de quadras e lotes da segunda etapa do Projeto Habitacional Sonho Meu. O sorteio será nesta terça-feira (25), às 13h, no Auditório dos Pioneiros – Paço Municipal, com os 180 nomes da lista de classificados para o habitacional.

