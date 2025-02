Sorteio do Nota MT será realizado em Rondonópolis nesta quinta-feira (13) A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realiza, nesta quinta-feira (13.2), o sorteio Mensal de Janeiro do Nota MT, no auditório...

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realiza, nesta quinta-feira (13.2), o sorteio Mensal de Janeiro do Nota MT, no auditório da Prefeitura de Rondonópolis, a partir das 13h. Além do sorteio, também serão entregues os cheques simbólicos para os dois ganhadores do sorteio Mensal de Dezembro, que são moradores do município. Cada um receberá R$ 100 mil em premiação.

