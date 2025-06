Sorteio do Nota MT será realizado em Sorriso nesta quinta-feira (12) A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realiza, nesta quinta-feira (12.6), o sorteio mensal de maio do Programa Nota MT, no município...

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realiza, nesta quinta-feira (12.6), o sorteio mensal de maio do Programa Nota MT, no município de Sorriso. O evento será realizado a partir das 9h, no Centro de Eventos Ari José Riedi – Rota do Sol.

