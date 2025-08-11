Sport surpreende Grêmio e conquista a primeira vitória no Brasileirão
Em um confronto pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi surpreendido em sua própria casa, a Arena do Grêmio, e sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Sport. O gol decisivo foi anotado por Matheusinho, consolidando a primeira vitória do Leão da Ilha nesta edição da competição.
