Sport surpreende Grêmio e conquista a primeira vitória no Brasileirão

Em um confronto pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi surpreendido em sua própria casa, a Arena do Grêmio, e sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Sport. O gol decisivo foi anotado por Matheusinho, consolidando a primeira vitória do Leão da Ilha nesta edição da competição.

