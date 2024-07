Subcomandante da Guarda Municipal de Várzea Grande brilha no Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo

O subcomandante da Guarda Municipal de Várzea Grande, Alexander Gouveia Ortiz, brilhou no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze. O evento, que é um dos mais importantes do calendário nacional da modalidade, reuniu os melhores atletas do país.

