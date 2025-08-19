Subcomissão da Câmara dos Deputados debate regulação e combate a apostas ilegais
A Subcomissão de Regulação de Apostas Esportivas da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realizará audiência pública nesta quarta-feira (20) para discutir a regulação e o combate a apostas ilegais. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 4.
