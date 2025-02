Sucateamento do DAE está deixando várzea-grandenses sem água na torneira Equipes estão trabalhando diuturnamente para minimizar impactos. Processos internos estão sendo dinamizados pela nova gestão para abreviar... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipes estão trabalhando diuturnamente para minimizar impactos. Processos internos estão sendo dinamizados pela nova gestão para abreviar prazos para reposição de peças e serviços. As equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE-VG) estão atuando incessantemente para solucionar uma série de problemas que estão impactando o abastecimento de diversas regiões da cidade. Manutenções emergenciais foram necessárias para restabelecer o funcionamento das Estações de Tratamento de Água (ETAs). O sucateamento da estrutura, causado pela falta de manutenção, e a falta de processos administrativos têm sido o maior desafio da atual gestão e se concretizado em uma série de problemas que tem comprometido o fluxo e continuidade do abastecimento.

Para mais detalhes sobre a situação do abastecimento em Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Unidade móvel do MT Hemocentro realizará coletas de sangue em frente à SES

Fiscalização interdita boxes inativos e notifica permissionários

Prefeitura recebe área da Empaer e escritório técnico para fortalecer agricultura familiar