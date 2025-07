Supercopa Mato Grosso é aberta oficialmente em Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou a cerimônia de abertura oficial da Supercopa...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou a cerimônia de abertura oficial da Supercopa Mato Grosso de Futebol de Base. Uma competição que substitui a Copa Dr. Silvio Fávero, criada em 2021 para homenagear o falecido advogado, deputado estadual e ex-vice-prefeito do município. São mais de 1.000 atletas, distribuídos em 45 equipes, nas categorias de base entre 7 e 17 anos, com jogos realizados até o dia 20 de julho em diversos campos do município.

