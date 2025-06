Supersafra de arroz pressiona preços e setor cobra ação do governo

A estimativa de uma colheita recorde de 12,14 milhões de toneladas de arroz na safra 2024/2025 — alta de 14,8% em relação ao ciclo anterior — acendeu o alerta na cadeia produtiva do grão. Com os preços pagos ao produtor em queda livre, entidades do setor se reuniram nesta sexta-feira (06.06) com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Porto Alegre, para cobrar medidas que evitem uma crise mais profunda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação do setor de arroz!

Leia Mais em Momento MT: