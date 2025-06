Suspeito com 18 passagens criminais morre em confronto após manter família refém em Cuiabá Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional interceptaram uma tentativa de invasão à uma cooperativa de crédito, na...

Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional interceptaram uma tentativa de invasão à uma cooperativa de crédito, na madrugada desta segunda-feira (30.6), no bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá. Na ação criminosa, um homem identificado como Kennedy Tarcízio dos Reis, com 18 passagens criminais, manteve uma família refém e morreu, após confronto com a polícia. Durante patrulhamento tático, os policiais da 20ª Companhia Independente, receberam alerta via rádio de que o alarme da instituição financeira havia sido acionado e que o monitoramento indicava a presença de pessoas encapuzadas.

