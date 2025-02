Suspeito de ameaçar esposa de morte com canivete e arma de fogo é preso em flagrante pela PM

Momento MT |Do R7

Um homem foi preso em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (5.2), suspeito por tentativa de feminicídio em Confresa. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi agredida e ameaçada de morte pelo marido, com canivete e uma arma de fogo depois de uma discussão. As equipes policiais receberam denúncia de violência doméstica, na qual uma mulher teria fugido de casa e se escondido em seu local de trabalho, após ter sido ameaçada de morte pelo marido.

