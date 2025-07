Suspeito de enforcar e arremessar chá quente contra rosto da esposa é preso pela PM

Momento MT |Do R7

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (24.7), por policiais militares da 3ª Companhia Independente, após enforcar e arremessar um copo com chá quente no rosto da esposa, de 35 anos, no bairro Imperial, em Várzea Grande. A vítima relatou que é agredida constantemente pelo marido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

Leia Mais em Momento MT: